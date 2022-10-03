周一亞洲早盤國際原油價格大漲逾3%，合稱OPEC+的石油輸出國組織與其他主要產油國考慮每日減產逾100萬桶以提振油價，如果達成最終協議，這將創下新冠疫情爆發以來規模最大的減產行動。

目前美國西德克期油漲2.56美元或3.22%，報每桶82.05美元；上周五大跌2.1%。

布蘭特期油目前漲2.75美元或3.23%，報每桶87.89美元；上周五收跌0.6%。

自6月以來原油價格已經連跌4個月，一方面因為最大能源消費國中國嚴格的清零封控政策削弱原油需求，另一方面則是因為利率持續攀升與美元飆漲給全球金融市場帶來壓力。

OPEC+內部知情人士表示，在周三開會之前，OPEC+正在考慮每日減產逾100萬桶以支撐油價。一旦達成協議，這將是該集團繼上月決定每日減產10萬桶後，連續第二個月降低產出。

澳盛銀行分析師出具報告指出，任何不到50萬桶的減產量都會被市場忽略，因此我們認為每日減產100萬桶的可能性很大。諮詢公司FGE表示，儘管布蘭特原油價格短期內可能進一步走高，但對全球經濟衰退的擔憂可能使漲幅受限。