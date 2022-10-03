在日月潭惡名昭彰的外來種「魚虎」，每年7月進入繁殖期，今年卻罕見直到9月下旬，還沒看到幼魚虎的群聚獵食現象，電撈數量更不及去年同期3成。南投縣府研判原因非常兩極，若悲觀地看，魚虎數量恐在後年大爆發，對生態又是一場浩劫！

每年7月是魚虎繁殖期，幼魚孵化後群聚獵食，由於體色偏紅，加上集體出動時會形成一圈一圈的樣貌，當地人稱為「魚球」。但今年直到9月底，還沒看到類似現象，引起討論。

魚虎生性兇猛，數量穩定後在日月潭大開殺戒，導致湖中生態嚴重傾斜。南投縣政府近年展開「獵虎作戰」，前年移除約8000尾，去年更一口氣斬獲3.4萬尾幼魚，結果今年電撈僅6000尾，數量暴跌。

縣府推測原因，要嘛就是「獵虎有成」，數量明顯減少；怕的是生態習性上，有「今年銳減、明年爆發」現象，無法過度樂觀看待。縣府已通報清華大學研究團隊，持續觀察後續發展。