田男落海後，其他釣客見狀，火速用釣竿將他固定，並打119求救。（港務消防隊提供）

田男落海後，其他釣客見狀，火速用釣竿將他固定，並打119求救。（港務消防隊提供）

66歲的田姓男子，今天（3）上午到台中港北堤進行垂釣，不料釣竿甩出去時，人竟跟著掉落幾層樓高的海面，旁邊的其他釣客見狀，火速用釣竿將他固定，並打119求救。台中港務消防隊獲報到場，立即將田男救起時，已無呼吸心跳；經CPR急救並送往梧棲童綜合治療，仍告不治。

台中港務消防隊指出，這起意外事故發生在今天上午7時左右，66歲的田姓男子到台中港北堤海釣示範區釣魚；據目擊釣客說，田男站在釣魚平台最尾部，不料，他將釣竿甩出去時，人竟然也跟著掉落海面。因海面跟平台相距約有兩、三層樓高。

旁邊的其他釣客見狀，發現田男落海後在海上飄浮，趕緊用釣具將他固定住，以免他繼續往外飄流。台中港務消防隊獲報到場，將田男救到小艇上，但田男已無呼吸心跳，經CPR急救，並送往梧棲童綜合醫院急救。

童綜合醫院急診表示，田男到院時已無呼吸心跳，經急救後仍告不治。全案正由警方調查及協助處理善後中。