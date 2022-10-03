詹仁雄。（三立提供）

徐譽庭 。（三立提供）

第57屆金鐘獎將於10月21日、22日舉辦，今年除了首度將節目（綜藝）、戲劇分開舉行，更首創「第57屆金鐘獎最佳人氣票選活動」（最具人氣戲劇節目獎、最具人氣綜藝節目獎），由觀眾票選，選出最喜歡的節目，承辦單位三立電視今（3日）再宣布邀請南韓2大重量級嘉賓朴海英編劇、丁哲珉PD出席典禮。

本屆金鐘獎除了目前進到決選階段的人氣獎票選活動外，還新增「國際工作坊」，邀請國際專業講者與台灣影視產業從業人員面對面進行經驗分享與交流，以期激發台灣影視產業從業人員製作靈感與實力，並促進台灣影視作品的能見度與國際合作機會。日前公布首波超強講師陣容，包含製作實境綜藝節目《第六感》、《RUNNING MAN》、《謎追里8-1000》的丁哲珉PD與近期以《原子少年》、《聲林之王》、《菱格世代DD52》捧紅大量造星的台灣知名製作人詹仁雄，在綜藝節目專場中對談。

丁哲珉PD擅長在實境節目中激發節目成員之間互動的化學反應，而在題材的選擇上也不斷推陳出新，包含實境闖關、真假推理等，不只讓觀眾嘖嘖稱奇也不斷透過成員的互動帶給觀眾許多趣味與歡笑。同場對談的還有台灣資深製作人詹仁雄，他將用近年的成功作品《原子少年》、《DD52》、《聲林之王》等分享他如何運用節目接連打造出大量新星，為臺灣偶像市場帶來大量話題與活水。

戲劇專場，則邀請到以《我的出走日記》、《我的大叔》、《又，吳海英》聞名的朴海英編劇，與以《我可能不會愛你》、《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》編、導雙棲的徐譽庭導演對談，這也是丁哲珉PD、朴海英編劇第一次來台，兩人除國際工作坊外，將分別參與「電視金鐘獎節目類」與「電視金鐘獎戲劇類」頒獎典禮擔任頒獎嘉賓。

承辦單位三立電視在幾個月就已力邀編劇來台，經過多方努力與並克服疫情壓力始獲得首肯，此行意義重大，因為這不僅是她第一次來台灣，低調且鮮少公開受訪的她此行更是她第一次進行公開演講，工作坊消息一出就引發影視製作同業轟動。朴海英有「療癒系編劇」的稱號，除了今年大受歡迎的《我的出走日記》外、被譽為「神作」的《我的大叔》更讓她拿下第55屆百想藝術大獎電視部門劇本獎、第31屆韓國放送編劇獎電視劇部門編劇獎，2016的《又，吳海英》也讓她拿下Korea Content Awards 國務總理表彰。與她同場對談的是台灣舉足輕重、編導演雙棲的徐譽庭，她的電視作品《我可能不會愛你》、《妹妹》，電影作品《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》都先後受到金鐘與金馬獎的肯定，兩位都擅長處理細膩的情感並且療癒無數觀眾，此場對談精彩可期。

《第57屆金鐘獎國際工作坊》將於10月20日舉行，限定影視產業從業人員參與，旨在透過國際交流，激發台灣影視產業製作靈感與實力，並促進台灣影視作品國際合作機會，報名資訊近日將公告於「金鐘獎官方臉書粉絲團」。