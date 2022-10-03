衛冕軍勇士例行賽末段氣勢逼人，他們在與大都會最後的3連戰全數拿下勝利，收下本季第100勝，奪佔國東王座並且「魔術數字」只剩下1了！國聯東區是至今唯一沒有確定冠軍的分區，大都會與勇士各自還有3場例行賽，接下來勇士隨便贏1場或是大都會輸1場就確定勇士封王了。

本季再度證明例行賽是一場馬拉松，開季兩個月的勇士甚至不滿5成勝率，大都會獨霸國東看不到任何對手。沒想到勇士在6月打出驚奇的14連勝，差一點追平隊史15連勝紀錄，他們跟大都會之間從10.5場勝差在該月底大幅減少到3場。從此勇士保持3場左右勝差一直沒被甩開，讓大都會寢食難安。

本季9月底兩軍最後的3連戰，大都會王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom）失手，被勇士拿下首戰之後追平戰績（98勝），因此剩餘兩戰被視為國東王座的決戰。第2戰大都會派出另一張王牌薛爾瑟（Max Scherzer），偏偏薛神也失手。連敗兩陣的大都會3日最後一搏，儘管擊出11支安打卻只得3分，勇士5支安打得5分，終場5比3完成橫掃。

國聯東區前3種子幾乎篤定是道奇、勇士、紅雀，前兩名道奇與勇士免打首輪，大都會做為第4種子必須對決第5種子（教士或費城人），然後在國聯分區系列賽對上道奇。