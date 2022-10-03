「紅豆餅女神」閃亮亮登上壹新聞《娛樂壹級棒》專訪，走過性愛影片外流風波，閃亮亮改名蕭芷渲重新出發，並推出個人寫真電子書，作品大方展現甜美笑容和魔鬼身材，竟再度受酸民攻擊「都已經被看光，為何還要出寫真！」面對惡劣留言，蕭芷渲在節目中勇敢替自己和幕後團隊發聲。同門師姐林襄最近也深陷負面風波，蕭芷渲透露，其實私底下的林襄很溫暖，兩人常常互相問候關心。

本周《娛樂壹級棒》專訪到網紅蕭芷渲，節目主持人沈泳吟特別規劃「包包開箱」單元，請女神甩開偶包嘗試大聲「叫賣」，讓觀眾看到蕭芷渲不同的一面，蕭芷渲也錄製招牌單元「男友視角」，對著鏡頭放送超強電力，令人心臟爆擊！談到新發行的數位寫真，蕭芷渲開心表示目前已賣破1萬大關，但仍有惡劣酸民留言「都已經被看光，為何還要出寫真！」她澄清過去性愛影片外流，並沒有經過自己同意，這一次的作品是很樂意「被看到」，也是團隊的心血結晶，與之前狀況不同。

林襄因近日人氣暴漲，深陷2次發育、薄紗兔女郎外流片等風波，同樣擁有E罩杯好身材的蕭芷渲認為，女生表現性感的同時，也可以有健康、陽光的一面，多個面向共存並不衝突。蕭芷渲說，在所有啦啦隊女神中，自己最喜歡同門師姐林襄，因為林襄私下個性很溫暖，常常會對身邊的人問候關心，言談間透露兩人惺惺相惜之情。經紀人透露，林襄工作已經滿檔排到年底，就連蕭芷渲也是邀約不間斷，如今揮別舊名閃亮亮，數位寫真也繳出漂亮的成績單，蕭芷渲承諾自己不會再因酸民攻擊而落淚，努力走出低潮重新出發。更多精彩內容，請鎖定壹電視新聞台每周六晚間10點《娛樂壹級棒》，每周日下午4點重播。