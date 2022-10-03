基隆市政府發言人沈詠珮今（3）日在臉書宣布辭職，將加入民進黨基隆市長候選人蔡適應的競選團隊，她表示現任市長林右昌施政滿意度高，需要有一個懂他的人延續施政，也透露自己見證了基隆進步的過程，希望盡自己最大努力，守護進步的成果。

沈詠珮今在臉書發文表示，自己四年前離開媒體工作，加入了林右昌的競選團隊，後來也在林的邀請下成為市府團隊的一員，而在此過程中，自己也有幸參與了幾乎所有的會議、活動甚至政策制定過程。

她坦言雖然自己不是出生在基隆，但很榮幸参與見證基隆城市改造的歷史行動，翻轉了一個過去外人認為沒有未來與希望的城市，「不知不覺地，我也以基隆人為榮了」。

沈詠珮也透露她在此時加入蔡適應團隊的原因，她表示自己雖然跟蔡並不熟，但對於「基隆能否繼續進步改變」這點很在意。沈提到，林右昌的施政滿意度高達八成，代表基隆市民很肯定他的施政，但這些施政八年是做不完的，「必須有個懂他的人、真正了解基隆的人，繼續延續下去，基隆才會有未來」。她並表示，對謝國樑一些話很有意見。

因此當蔡適應向林右昌提出邀請時，沈詠珮也義無反顧的遞出辭呈，她表示希望能盡自己最大的努力，守護基隆好不容易進步的成果。