台船(2208)響應政府綠能政策，委託子公司台船防蝕科技設計規畫建置太陽能(EPC)統包工程及管理，第一期太陽能再生能源發電設備已完工，建置預估發電量為500.25KW，第二期預計今年底投入建置。

台船第一期採用設置再生能源發電設備自發自用，保證運轉20年，第一期太陽能發電設備光電模組共計1472片，為屋外(頂)形式，變流器(Inverter)具有防水防塵功能，與台電公司饋線併聯發電，並具有多組最大功率追蹤輸入功能，交流配電盤其設計符合「屋內線路裝置規則」及「屋外供電線路裝置規則」，「太陽能模組」及「逆變器」均為國產化；支撐架連結組及監測系統設計考量港邊地理環境，可抗風力10分鐘平均風速47.5m/s，材質採用抗腐蝕及不銹鋼材質，PR(性能比)為70％±10％。

第一期已完工，預估發電量為500.25KW，第二期已經規畫完成，預估發電量為640KW，同樣委託台船防蝕科技預計今年底投入建置。