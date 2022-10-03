上周五美股再度重挫，周一香港恆生指數盤中跌0.8%，報17082.94點。國企股(H股)跌0.84%，報5864.42點。

美股指數期貨走跌，亦給港股帶來壓力，但目前美股期貨跌幅已見收斂，道瓊指數期貨回升至平盤附近，標普500指數期貨目前小跌0.2%，那斯達克100指數期貨跌幅亦縮小至0.6%。

恆生科技股指數目前跌0.85%，稍早前一度跌1.4%。明源雲大漲8.6%，表現最佳，其次為蔚來漲近3%。眾安在線跌2.4%，跌幅最大，其次為金蝶國際跌2.3%，京東集團跌2.2%，瑞聲科技跌2.1%。

人行再放利多，以及受人民幣持續走強激勵，大陸地產與物管股強勁反彈，碧服稍早前飆漲11%，成為表現最好的藍籌股。人民銀行宣布，自10月1日起調降首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點。

中資金融股表現疲弱，郵儲行急挫12.1%，平保跌逾3%，海通證券跌逾5%。

新世界發展公布全年淨利成長8.5%，但目前股價跌逾5%，在藍籌股中表現最差。

匯控跌逾2%，路透報導該銀行有意分拆旗下印尼業務，並推動其上市計畫。消息人士透露匯控印尼業務主管上周前往新加坡與基金經理人會面，以商討分拆上市的相關事宜。

博奕股集體下跌，澳門博彩監察協調局公布9月博彩收入年減近五成，為29.62億澳門元。

10月4日周二因逢重陽節，港股休市。