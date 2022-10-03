年底台北市長選戰白熱化，國民黨參選人蔣萬安競選辦公室日前嗆無黨籍參選人黃珊珊「讀稿機」，黃珊珊反譏那就趕快公開辯論，就知道誰是讀稿機。蔣萬安3日回應，不用這麼著急，市民檢視參選人是長期的，不應該只想透過辯論來證明自己。

蔣萬安3日舉行記者會公布競選小物，不過競選總部尚未成立，蔣萬安賣關子稱「請先留我保密一下」，適當時機會說明。

而蔣萬安2日在臉書釋出第一支廣告片，他說影片是告訴大家我與各位一樣在這座城市，不管出生成長、工作、生活，都會碰到挫折喜悅，怎樣克服困難，攜手努力，加入台北隊，一起為台北更好的未來努力打拚。

蔣萬安指出，不用這麼著急，不管公辦辯論、媒體辯論都在安排中。他強調，市民檢視參選人是長期的，不應該只想透過辯論來證明自己。

至於現在傳出要棄藍綠保黃珊珊，蔣萬安說，真的不需要這麼多選舉算計，這也真的低估台北市民的智慧，他歷經多次選舉，台北市民都清楚要選出的是理想候選人，誰能最符合期待，有國際觀、沒有行政包袱、年輕有活力，突破法規框架，真正帶領台北市大步往前邁進，成為國際一流大都會，他相信自己有能力、有信心，是市民最好的選擇。