年輕活力的帥哥美女，手拿小盆栽到場走秀，象徵共同守護希望之樹，競總表示，Going潮T即日起開放訂購，邀請民眾共同守護彰化。（吳建輝攝）

We’re Going英文字樣，有一顆小樹苗，長出一片新芽，象徵過去一起種下「挺美的彰化」希望種子。（吳建輝攝）

年底大選倒數，各個參選人為籌措競選經費，絞盡腦汁推出各種選舉小物，希望能爭取小額政治獻金捐款，彰化縣長王惠美競選總部，3日發表「美好彰化We’re Going」競選潮T，請來年輕活力的帥哥美女，手拿小盆栽到場走秀，象徵共同守護希望之樹，競總表示，Going潮T即日起開放訂購，邀請民眾共同守護彰化。

國民黨彰化縣長王惠美競選總部，去年出挺美新招，發布潮T恤「挺美的」，邀請書法大師吳肇勳親筆揮毫，掀起熱潮，今年再度推出潮T恤「We’re Going」，主打年輕活力，眾人攜手並肩捧著盆栽，象徵過去4年「美好彰化，希望城市」種子發芽、成長、茁壯，未來將繼續前行，守護希望之樹。

發言人張建豐表示，這次潮Ｔ以「美好彰化We’re Going」為主軸，推出年輕人喜愛的灰、粉和天藍等三色系，衣著上的We’re Going英文字樣，有一顆小樹苗，長出一片新芽，象徵過去我們一起種下「挺美的彰化」希望種子，如今這顆希望之樹，將根深葉茂，挺立而美好。

張建豐說，We’re代表彰化人愛鄉愛土地的情懷，Going宣示彰化是咱兜，「美好彰化 we're going」是彰化人自豪的現在進行式，王惠美縣長從政28年來，一直都與在地鄉親「走鬥陣」，希望支持者踴躍下單訂購潮Ｔ，幫助競總小額募款，也呼籲縣民們全力支持王惠美連任。

彰化王惠美連任競選小物