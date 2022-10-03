三義鄉長呂明忠遭盜用。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠也遭盜用。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

九合一選舉將至，詐騙集團最近利用競選期間，冒用各參選人照片跟名字創設創設新的通訊軟體Line帳號，並隨機向民眾家好友，或直接盜用參選人帳號，謊稱各種事由向民眾借錢。苗栗縣警察局3日指出，目前發現有頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興、西湖鄉長高阿賜及三義鄉長呂明忠等4人遭到冒用，所幸目前尚未尚未接獲有民眾報案遭詐騙匯款案件。

苗縣警局表示，羅雪珠等人目前都已緊急告知親友或民眾，這類「假親友借款」是常見詐欺手法，而近期正值選舉期間，詐騙集團假冒候選人的Line帳號，主動聯繫民眾並詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，警方也會加強打詐。

苗栗縣警察局長陳武康說，呼籲民眾切勿輕信，如接獲來路不明訊息借款、募款訊息，謹記防詐秘訣「1聽、2掛、3查證」，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。另也呼籲參選人或民眾發現個人名義遭冒用成立假帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，也可透過Line官方管道檢舉。

他表示，建議大家也可使用Line操作設定，並前往「我的帳號中」，關閉「允許自其他裝置登入」功能，且適時更換密碼，避免帳號遭盜用，保護自己也保護民眾。