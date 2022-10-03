上周末有外媒爆料，有一間國際大型投資銀行面臨破產危機，市場聯想到近年營運狀況不佳的瑞士信貸集團，上周執行長Ulrich Koerner也在內部信坦言，公司內外都出現很多傳言，此時處在關鍵轉捩點，但公司有強大的財務基礎，有媒體披露，瑞信將在10月底裁員5千人，甚至進行資產出售計畫等重大改革。

綜合外媒報導，知名財經記者David Taylor上周末在推特上發文指出，據可靠的消息來源指出，一間國際大型投資銀行瀕臨危機。市場紛紛將矛頭指向股價重挫超過7成的瑞士信貸集團，甚至在消息傳出後，許多瑞士信貸員工積極打電話安撫客戶，也接到詢問電話，顯示恐慌情緒引經出現。

瑞士信貸近年面臨不少危機，尤其去年接連出現Archegos Capital Management爆倉與Greensill Capital倒閉的雙重打擊，使得公司市值從304億美元（約新台幣9678億）驟降至101億美元（約新台幣3215億）股價也大跌超過7成。

執行長Ulrich Koerner在內部信提到，目前瑞士信貸處在關鍵時刻，將出現一連串新的改革，「從現在開始到10月底，市場與媒體會出現更多傳聞，我能告訴你的是保持自律，並盡力與客戶維繫關係，但我相信你們，不會將股價波動與公司強大的財務表現與資金流動性混為一談。」

此外，另一封內部信則提到，瑞士信貸集團擁有強大的資本實力、流通性狀況與資產負債表，股價並沒有改變這件事。

報導提到，瑞士信貸將在月底前裁員5千名員工，並考慮進行資產出售的重大改革。然而有分析師認為，即使瑞士信貸透過出售資產來改革，公司仍需要籌資40億美元才能完全化解危機。