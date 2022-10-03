知名直播主連千毅今年雖因販賣爭議NFT商品，遭民眾提告詐欺洗錢而鬧上新聞版面，隨後還爆出與老婆娜美（石帕玉）婚姻生變，在網路上吵得沸沸揚揚，如今雖風波過去他與老婆似乎也言歸於好，但近日連千毅又在網路上公開遭老婆娜美猛嗆「毛很多」的對話截圖，再度引發熱議。

連千毅與老婆娜美走過離婚風波後，娜美便刪掉過去曾公開罵連千毅的貼文，似乎已恢復往日情誼，但經常透過社群媒體與粉絲互動的連千毅，卻在近日公開一連串遭娜美怒嗆的對話截圖。昨日連千毅便PO文透露原本想在家中6樓烤肉，但老婆娜美卻想去外面吃燒肉，酸連千毅「跟你吃飯毛一堆」，讓他忍不住喊冤「我只是吃飯重規矩，比較愛唸而已！大部分當爸爸的、都會這樣吧！」

沒想到隔日，連千毅再度公開與娜美的對話截圖，表示「老婆，我有一件很重要，慎重的事情，要跟你說」，結果娜美看到後直接回嗆「怎樣？你的智慧毛變捲了嗎？還是屁股長毛」，連千毅才撒嬌透露他想要老婆幫他刷背跟剪指甲，後來娜美只回一個撒錢的貼圖，疑似暗指他想要服務就得做好花錢買禮物的心理準備。讓連千毅直呼「娜美真是個叛逆的女孩，整天在跟我鬥嘴古，說我毛很多！晚上要把我近40年的怪獸放出來、給她好看」。

網友看到後也忍不住哈哈大笑表示「兩人互動真可愛」、「我笑了」、「放怪獸，兇喔」、「讓我想起了徐懷鈺的有怪獸」、「娜美：跟他說，我不要^_^」、「還好我有戴墨鏡」、「一次服務！請付現」意外引發話題。