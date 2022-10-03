預言失敗！賴清德12小時還沒道歉？ 柯文哲：人在江湖無法按想法做

副總統賴清德日前參加民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會致詞時，脫口說出「台北市是疫情開始」，台北市長柯文哲則斷言，賴清德一定會在12小時出面道歉，不過至今賴都尚未表態，對此，柯文哲說，本來預計他會道歉了事，可能他現在人在江湖，沒辦法按照他想的方法去做。

柯文哲說，有時候講錯話被抓到並不嚴重，而這種危機處理的方式有3種，第一個就是道歉了事，第二個則是完全不吭聲，撐一段時間就好了；第三就是反擊對方斷章取義或抹黑。

柯文哲表示，印象中賴清德是比較溫和的人，本來預計他會道歉了事，但他現在應該是人在江湖，沒辦法按照他想的方法去做。

賴清德稱「台北市是疫情的開始」遭外界批評，行政院長蘇貞昌和陳時中都幫忙緩頰，是始於「武漢」；對此，柯文哲直言，這就是抗中保台戰略，WHO都有規定，不能叫「武漢肺炎」，他的正名就是「新冠肺炎」，所以他們遇到困難就只有這招，疫情不會從天上掉下來掉到台灣，倒覺得講錯就道歉就好。