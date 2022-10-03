號稱為「模仿萬花筒」的陳漢典，近日學丟丟妹在臉書開直播，他豁出去扯嗓子叫賣的氣勢跟本尊如出一徹，「樓頂揪樓咖、阿母揪阿爸，拍勢！今天不賣海鮮也不賣牛肉，今天改賣小金牛…」隨後的裝可愛喊著：「丟丟妹是我、我是丟丟妹」，讓網友們笑翻，「新角色耶」、「太像了」、「應該會被丟丟妹打」。

擔任皮件大使的陳漢典自今年五月開始擔任宣傳大使，連三彈模仿新角色推薦產品，首先第1彈是模仿「國師唐七陽」介紹星座開運皮夾，接著再模仿「行走費洛蒙」妖獸子推薦送給伯父、女友的皮包，精湛演技都讓許多網友敲碗期待第3彈，果然當壓軸人物「丟丟MAN」一出場就笑翻一排網友。

陳漢典扮演起直播天后叫賣，在影片中推薦用「真港的牛皮」做的小金牛最耐用又便宜，還聞了一個皮夾說：「Good smell~有牛肉乾的味道」、「但是不能咬下去，不然牙齒會崩掉！」誇張的演技引來網友熱烈迴響，直白又有趣的詮釋了小金牛的最大賣點。