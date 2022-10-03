南投縣議員參選人簡千翔，徒步走訪選區，構思興革之道。（簡千翔提供／廖志晃南投傳真）

南投縣議員參選人簡千翔，靠自己的雙腳走遍選區土地，他背著宣傳大氣球，頂著攝氏30幾度的豔陽天，從南投市徒步走到名間鄉，沿途構思中興新村活化、舊議會興建運動中心，物產豐饒的名間鄉則應成立農特產品市集。

南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）參選人簡千翔，從中興新村出發，前進松柏嶺，整整走10小時，沿途受到熱情民眾的支持，還免費提供水和食物讓他解飢解渴；簡千翔說，只有自己親自走過了，才能親眼看到每個角落，真實的感受這塊土地和人民的需求。

簡千翔表示，走在中興新村時，他感受到的不只是讓人心曠神怡的樹蔭大道，而是中興新村舊社區老化，成為治安死角需要活化配套，建議規畫銀髮長壽村結合社會住宅，讓老人家與年輕人的住宿問題都得到解決。

簡千翔指出，他途經南投縣舊議會時，看到那麼大片位於市中心、黃金地段的土地卻被荒廢，實在非常可惜；因為南投是培育體育運動人才的大縣，卻連舉辦大型賽事的空間都沒有，如果利用現有的空地設立運動中心與賽事場館，除了讓運動員擁有主場優勢，也可以讓南投人享有與其他城市一樣的運動健康生活。

簡千翔說，名間鄉是擁有豐富農特產品資源鄉鎮，如果能發展具有特色的假日農產品市集，除了成為農業觀光休閒景點，也可讓小農直接銷售農產品，不必被上下游廠商剝削，不失為兩全其美的辦法。

簡千翔表示，此次參選要用「腳感受土地溫度，用心感受人們的需求」，不要潑髒水、不掛旗子、不買票，要讓選民有正向乾淨的選舉，讓選舉回到選賢與能的初衷。

議員簡千翔松柏嶺