有著「女版麥可·傑克森」之稱的韓國藝人金元萱曾於90年代來台發展，推出過三張國語專輯，也上過各大綜藝節目。當時還與對她照顧有佳的綜藝大哥張菲傳出緋聞。近日她在IG上曬出細緻小蠻腰，引起粉絲熱議。

1994年金元萱來台發展，擁有天使的面孔、魔鬼的身材，除了發行過3張國語專輯，也上遍各大綜藝節目而成為話題焦點，當時還被台灣知名節目主持人張菲讚譽有加，被稱作是張菲的小情人。她雖然多年沒有造訪台灣，不過對這塊土地還抱持著特殊的情感。過去與台灣DJ HEAD合作時，還親筆寫下感謝信送祝福給粉絲，也被邀請來台灣逛逛，卻因疫情因素只好作罷。

近日，金元萱在IG上PO出照片，只見照片中她身穿黑色上衣，左右兩側挖空到臀上，露出緊緻腰身線條，即便今年已經53歲，還是不損她的過人美貌和姣好身材。顯現她對自身的外在形象要求，一點也不輸給年輕女孩。

金元萱為了宣傳在10月25號發行的新歌《appleflower》而發布這則貼文，粉絲們也紛紛留言表示支持「太期待了」、「每天都在回味姊姊過去的歌」、「好想時間快進到可以聽到新歌的那一天。」