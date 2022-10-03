高雄市內門區一隻穿山甲被野狗攻擊，奄奄一息。（孫敬閔博士提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市內門區的馬頭山與旗山附近的產業道路近來野狗為患，IUCN穿山甲專家群東亞區主席孫敬閔博士3日表示，曾經看過十幾到20隻野狗成群結隊，恐危及人、車安全，已經有穿山甲與白鼻心受害。

在馬頭山志工的努力下，利用紅外線自動相機調查，發現馬頭山有許多野生動物資源，包含食蟹獴、白鼻心、鼬獾、穿山甲及水鹿等，但也發現野狗攻擊白鼻心致死的情形。

志工們在9月份發現，在調查點附近發現1隻白鼻心幼體的屍體，頭部已經被咬爛，發生日期是9月24日上午。至於穿山甲，有兩隻穿山甲受到流浪犬攻擊，穿山甲的傷勢都在尾部。

在馬頭山做穿山甲無線電追蹤監測的孫敬閔說，即便是追蹤初期尾巴完整的穿山甲，經過幾個月後發現過穿山甲的尾巴缺損狀況，顯示曾經被流浪犬騷擾或攻擊。尾巴缺損的穿山甲除了日後的防禦姿勢和能力會大打折扣，對於母穿山甲背負幼獸及育幼能力也會造成極大的影響。

這些野狗平日成群結隊，孫敬閔認為，有些野狗會在內門或旗山區的產業道路追逐機車或汽車，恐造成騎士因此摔車，或咬傷路人。

高雄市農業局動保處說，只要接獲民眾舉報，就會立即處理此問題，也會持續關注野狗問題，協助民眾幫野狗結紮。