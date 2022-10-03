市場一直沒有把聯準會的話當一回事，一度對於未來幾個月、乃至於2023年的美國利率前景抱持過於溫和的期待，因而令聯準會倍感挫敗並促使鮑爾發表更加直白的鷹派言論。木星資產管理另類投資債券主管許銘凱(Mark Nash)表示，我們認為聯準會要在2023年初降息還是言之過早。鮑爾在演講中提到聯準會在1970年代犯下的政策錯誤，回顧1970年代，當時聯準會為了挽救疲弱的經濟活動而太早降息並坐視通膨失控，最終使得美國經濟循環從高點又跌落谷底，一切前功盡棄。

許銘凱強調，聯準會將把美國政策利率調高至4%以上，並讓政策利率長期停留在高點。倘若我們的看法正確無誤，這就表示即便近來美國殖利率曲線已進一步反映聯準會的升息前景，但反映的幅度仍不足夠。故此，目前我們看空債券存續期間（意即債券價格相對於利率的敏感度）並採取放空佈局。

此外，許銘凱(Mark Nash)指出，歐洲投資人可能也得重新思考如何佈局利率資產，尤其是現在歐洲各國推出如此大規模的財政刺激措施（英國是最新發佈大規模財政支出政策的國家）。歐洲各國政府無不擔心在天然氣供給短缺的情況下，民眾該如何渡過接下來的寒冬。烏俄戰爭僵持不下可能使得俄羅斯切斷對所有西歐國家的能源供給。

到目前為止，西歐國家政府均表示有意為國內家庭提供補貼，以渡過這場能源危機。由於歐洲勞動市場吃緊，加上政府為了補貼國內家庭而擴大財政支出，因此目前看來歐洲經濟陷入重度衰退的機會微乎其微。儘管歐洲經濟成長顯著放慢並使得通膨壓力趨緩只是時間早晚的問題，但是我們認為這並非立即性的風險，因此央行仍有龐大的行動空間。