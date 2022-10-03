豐興(2015)周一(10月3日)開出本周內銷盤價，國內鋼筋平盤，止步連2周下跌；廢鋼平盤，已連3周平盤；型鋼產品也平盤，並連八周持平。目前平盤將視為旺季前築底觀察期嗎？豐興經理莊文哲表示，原因在原料持穩，而買氣方面，南部上周成交稍微熱絡。

回顧上周9月26日盤價，國際廢鋼小漲小跌相對有撐，國內廢鋼再度平盤，而鋼筋買氣觀望為刺激買氣與貼近南部市場售價故調降，鋼筋基價則每公噸下跌400元，連2周下滑。型鋼產品基價持續平盤，連七周持平。即將進入10月旺季，盤價仍有撐下，旺季效應仍可期待。下周因國慶連假，盤價將於10月11日公布。

美日廢鋼價格持穩，本周豐興廢鋼收購價持平至每公噸1.06萬元，連三周平盤；鋼筋也轉穩持平在每公噸2萬元，型鋼產品基價亦持續平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平為每公噸390美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也持平為每公噸355元，美日廢鋼價格持穩，澳洲鐵礦砂則由每公噸98美元續下跌至95.4美元，連三周下跌。