香港財政司司長陳茂波2日發表網誌表示，消費券在刺激消費市道及提振經濟方面，效用顯著。他指出，適逢新一期消費券10月1日發放，約636萬名合資格市民獲發消費券，為零售及餐飲市道即時注入約150億元（港元，下同）的消費力。加上正值大陸十一國慶與重陽假期的長週末，濃厚的節日氣氛有助增添消費意願。

根據中新社引述陳茂波表示，以今年8月第一期規模約130億元的消費券為例，在發放的首月，約7成的券額已被使用。當中約6成用在零售交易；約3成用於餐飲；另外約1成用在服務業。若以使用人數計，超過1／3市民在獲發券首月已全額用完其消費券。

但他也指出，雖然消費券可發揮短期提振作用，有利穩住信心，但零售市場始終受經濟大環境所影響。今年以來，全球局勢多變、地緣政治緊張、供應鏈未及恢復、通膨走高，讓海外主要央行連番大幅升息，市場擔心全球經濟可能會步入衰退，避險情緒加劇，讓香港股市及房市承壓。