鯉魚山早年在台東市是頗具知名的地標也是觀光勝地，但是歷經多年演變， 觀光人潮已不復在，民進黨台東市長參選人洪宗楷3日提出「點亮鯉魚山」再造計畫，包括打造夜景點、規畫夜間市集等，讓鯉魚山再次被看見。

洪宗楷表示， 鯉魚山位於台東市中心，海拔約75公尺，擁有360度環繞台東市景的最佳視野，曾挖掘出石器時代遺物、也保留了日治時期的神社遺構、戒嚴時期的碉堡、防空洞等，應該要保存維護並發展觀光，讓鯉魚山再次被看見，因此推出營造鯉魚山整體觀光環境的亮點再造計畫，延伸鐵花商圈腹地，吸引並留住人潮。

洪宗楷指出，將來當選市長，要在鯉魚山規畫農夫市集，建構小農直銷平台，讓農民直接與消費者對話；新建長者資源中心，讓長者日夜都有休閒好去處；重整歷史遺址，成為說故事的歷史現場；同時也將建立管理辦法、統一權責單位，重塑鯉魚山的觀光、經濟量能。

此外，洪宗楷說，台東市區裡隱藏著許多老式建築物，欠缺完整的保存規畫與運用，因此提出「台東舊城風華再現」，將文化結合地方創生，以都市再生取代都市更新、活化台東舊城區。