民進黨台南市長參選人黃偉哲。（本報資料照片）

台南市長選戰持續加溫，國民黨市長參選人謝龍介3日指出，民進黨長期執政忽略年輕人的就業需求，過去5年台南市遷入人口數6都最少，吸引不了年輕人留下，他將創造就業、創業、居住的有利環境，吸引北漂青年回鄉打拚。民進黨市長參選人黃偉哲陣營則駁斥說，不要處處醜化台南，淪為台北觀點的「女子圖鑑」；黃偉哲上任後創設青年事務委員會，輔導青年創新基地、青農行銷通路、青年就業媒合，共創造3萬個就業機會。

謝龍介認為，無論本地或其他縣市的年輕人，在意的都是工作機會及居住成本；可惜的是，台南的現況就是吸引不了少年仔留下，不僅創業環境不佳，政府沒有提供有利條件，導致公司數量比其他直轄市少，就業機會短缺。攤開數據更發現，台南市大專以上學歷失業率6都最高，青壯年（25到44歲）就業人口比例最少，現有公司登記數及新登記數最少，平均每人每年可支配所得也最少。

謝龍介強調，台南市歡迎「北漂」青年回鄉打拚，但前提應是創造就業、創業、居住的有利環境。此外，因應越來越多的新住民，本土與多元文化必須兼容並蓄、平等對待，既然落腳在台南生活，讓每位市民活得自在舒適，就是他的責任。

謝龍介主張，如果當選將成立青創基地園區，推行3減5免，降低房屋稅、地價稅等負擔；結合古都古蹟特色，每年舉辦府城文創及青創大賞；成立新移民小組，友善新住民及移工，強化與母國的聯繫；爭取陸籍新移民4年入籍及工作權。

至於市府高價賣地、帶頭炒房，所導致的居住問題，他除將提供容積獎勵，鼓勵建商回饋青年或社會住宅外，還具體主張「006688」租金優惠，只要符合資格入住的青年或社會住宅，前2年免租金，之後4年打折，讓年輕人有6年時間打下基礎。

黃偉哲競選總部發言人邱莉莉認為，謝龍介可能是等著遞補國民黨不分區立委，所以心中沒有台南，就處處嫌棄台南，如同以北部觀點企圖醜化台南的「女子圖鑑」。

邱莉莉強調，台南市在6都中，3年來總投資金額超過1.8兆，勞動參與率高於全國平均，失業率3.6％也是6都最低，雜誌評比文教力全國第一，觀光蓬勃讓旅宿業逆勢成長，早已躍升為全球產業鏈的關鍵地位。

黃偉哲競總發言人呂維胤也說，任何好的政策都歡迎謝龍介提出建議，但可惜謝龍介在擔任議員期間，鮮少看到類似的建議或討論，直到選市長時才如同大夢初醒，很多政見都說要免費，卻不知黃偉哲市長早已按部就班推動。

呂維胤還舉例，就像社會住宅，就是在黃偉哲市長任內開始興建，已規畫7000戶、動工超過2000戶，本來就「只租不賣」，根本不需要謝龍介提出；至於協助青年租屋上，市府都發局「包租代管」去年已媒合1430戶房客與房東，今年再推出1600戶，謝議員應該先認真研究市政，等選舉到了才一副都是自己提出的樣子，只會貽笑大方。