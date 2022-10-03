美國佛州昨（2）日發生未成年偷名車狂飆、最終卻撞車身亡的意外。3名未成年少年在半夜偷了瑪莎拉蒂後在路上以時速80英里（約時速128公里）的速度狂飆，最終名車失控撞上建築後翻覆，導致3人中1人死亡、1人命危，另1人重傷。這起事故引發國外網友討論，有人說瑪莎拉蒂車主可能會因為沒鎖車門被少年父母提告。

綜合美媒「福斯13」（Fox 13）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，佛州平內拉斯郡（Pinellas）警長辦公室昨日表示，這3名偷車少年分別為15歲的駕駛朗恩（Keondrick Lang）、15歲的副駕波尼拉（Mario Bonilla），以及坐在後座的16歲丹尼爾斯（Malachi Daniels），其中波尼拉在撞車後當場身亡，丹尼爾斯性命垂危，預期將撐不過去，駕駛朗恩重傷。

平內拉斯郡警長嘉提葉里（Bob Gualtieri）在事故現場召開記者會表示，3名少年約在半夜3時20分時在佛州聖彼得堡（St. Petersburg）的路上偷車，為了不留下指紋，朗恩用上衣罩住手掌後才試著轉開每一輛車的門把，結果發現車道上一輛瑪莎拉蒂沒上鎖，打開車門後又發現鑰匙就插在裡面，於是3人興奮地上車。

佛州平內拉斯郡（Pinellas）警長嘉提葉里（Bob Gualtieri）表示，3名少年半夜偷瑪莎拉帝後狂飆，結果撞車，釀成1死1命危1重傷。

事實上3名少年偷車的畫面都被剛好在附近執勤的空中警隊注意到了，空中警隊立即通知地面人員阻止少年偷車，不料慢了一步，朗恩早就把車開走。

當警車開啟警示燈跟在瑪莎拉蒂後方時，少年們顯然以為警車要追趕他們，於是朗恩開始加速，並且在沒有打開車頭燈的狀況下狂飆至時速80英里。

Boy, 15, is killed and his friend, 16, is expected to die after they stole Maserati with keys still inside in Florida https://t.co/FHdm3cijVv — Daily Mail Online (@MailOnline) October 2, 2022

嘉提葉里說，其實當地執法規定是警車不會在道路上追逐，而是改由直升機在空中追蹤嫌犯行動。

空中警隊隨後目睹瑪莎拉蒂失控，高速衝撞一棟建築後翻覆。現場畫面顯示銀色的瑪莎拉蒂上下顛倒躺在路邊，車身明顯凹折。

A Florida 15-year-old was killed and two other teenagers injured after they allegedly stole a Maserati and took it for a fatal spin at high speed, police said. https://t.co/V58i56Bch8 — The Daily Beast (@thedailybeast) October 3, 2022

嘉提葉里說這3名年幼孩子在半夜3時30分以時速80英里狂飆，他們都是沒有經驗的駕駛，也沒有駕照。他也奉勸車主真的要鎖門，也不要把鑰匙留在車上。

嘉提葉里也說3名少年的父母相當焦慮，以為孩子們乖乖上床睡覺。目前瑪莎拉蒂的車主也已被通知事故。

警方公布翻覆、撞爛的瑪莎拉蒂。（圖／擷取自平內拉斯郡警長辦公室官網）

這起事故引發國外網友討論，多數網友並不同情3名少年的結果，有網友表示，偷車少年的父母一定會出面說孩子們都是「好男孩」，而且可能反而會提告瑪莎拉蒂車主沒鎖門、還遺留車鑰匙。也有網友說這則新聞的寓意是：不要碰別人的東西。