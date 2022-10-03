1名網友日前將車停路邊，回來後發現車子輪胎被鐵鍊鎖住，與一旁機車綁在一起，車頂還被丟泥巴，輪圈甚至有損毀；事後鎖車的屋主解釋因車輛擋住住家4分之1，後來不斷飆罵車主，其他網友見狀怒炸，要車主提告強制罪、毀損罪、公然侮辱罪；警方回應當下已要求民眾解鎖，警方後續將依規定受理報案。

該網友在臉書「爆料公社」分享，他的轎車日前停在路邊遭人用「鐵鍊」鎖住輪胎，並與旁邊的機車輪胎綁在一起，事後得知是一旁住家的屋主認為車子「擋到家門4分之一」才鎖住，該屋主甚至朝車頂丟泥巴，轎車鋁圈疑似也被刮傷，事後車主決定報警，警方也說該處沒有紅線、可以停車。

該網友當下報警後，對方屋主竟不斷咆嘯怒吼稱這樣停車法會讓他無法停車，讓原PO相當不解，就連警察後來到場都無法處理，原PO與妻子面對暴怒的屋主也嚇壞，事後發文問其他網友「不好意思第一次遇到問題，所以不懂問一下…事情發生在東港，請問有專業人士給建議？」。

其他網友留言「吉起來，氣壓換起來」、「這算是強制罪+毀損罪」、「用鐵鏈鎖，這個人一定沒有法律常識」、「可以請警察處理，通知車主移車，這樣鎖車行為不是很妥當」；東港分局東濱派出所所長留言回應當下已立即通知上鎖民眾解鎖，若後續車主或要提告民、刑事訴訟，員警仍會依受理報案相關規定受理。