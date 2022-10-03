2023年3月台北國際自行車展與國際自由車環台賽將再度同期登場，目前報名規模已達2700多個攤位，約為2019年疫情前的85%。外貿協會秘書長王熙蒙指出，台灣是全球中高端自行車的生產研發及製造基地，為全球自行車產業不可或缺的供應鏈一環。

2023年台北國際自行車展將以「韌性製造」、「數位鏈結」、「創新風格」、「騎行生活」及「永續共好」五大主題為主軸，從展示至週邊活動，涵蓋自行車供應鏈、製造到品牌、智慧穿戴裝置、訓練軟硬體及騎行旅遊服務等。實體展將搭配Taipei Cycle DigitalGo線上展暨數位行銷方案，以線上線下的整合服務，提升精準商機媒合及數據洞察的效益。

而由經濟部國際貿易局委由外貿協會辦理的「臺灣產業形象廣宣計畫」，自2012年起第十度以「台灣精品Taiwan Excellence」名義支持「國際自由車環台公路大賽Tour de Taiwan」，今年環台賽再度強勢回歸，號召來自15隊26國122位選手齊聚台灣競輪，五站賽道行經台北市、桃園市、浪漫台三線、高雄市及屏東縣中。