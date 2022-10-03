巴西今天舉行總統選舉首輪投票，工黨籍前總統魯拉和自由黨籍現任總統波索納洛得票均未過半而挺進第2輪投票。魯拉對次輪投票信心十足，波索納洛對投票結果歸咎於通膨。

根據巴西高等選舉法院已開出的選票結果，魯拉和和波索納洛分別獲得48.37%和43.25%的選票，一齊挺進第2輪決選。

不同機構在首輪投票前公布的民意調查指出，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和波索納洛（Jair Bolsonaro）獲得最多選民支持，而魯拉有很大機會在大選中獲得勝利，再次當選總統。

根據巴西選舉法，如果首輪投票沒有任何一位總統候選人得票數過半，將舉行第2輪投票。

76歲的魯拉在首輪投票結束後，信心十足的發表感言說：「在整個競選過程中，我們在所有機構的民意調查中都處於領先地位，我一直認為我們會贏得選舉。對我們來說，選舉進入第2輪只是將勝利延後28天而已。明天將恢復競選活動。」

67歲的波索納洛將首輪投票結果歸咎於通貨膨脹影響了政府的民意支持度。波索納洛說：「我知道有很多選票是由於巴西人民的狀況，他們感受到物價上漲的壓力，特別是基本民生物資。所以我能理解，有部分民眾希望改變，但有些變化可能會變得更糟。第2輪是一個全新的開始，我會試圖讓較貧窮的人理解政府的作為。」

巴西總統選舉第2輪投票將於10月30日進行，當選人將在2023年1月1日上任。

巴西選情顯示，兩位總統候選人各有致命傷。波索納洛還面臨政府成員的腐敗調查，例如前教育部長黎貝洛（Milton Ribeiro）被指控將教育部經費轉撥給由非政府官員牧師推薦的縣市。黎貝洛否認有違規行為。

波索納洛也必須應對俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的影響，以及衝突造成的燃料和食品價格上漲；再加上他與司法機構發生一系列摩擦，質疑巴西選舉系統，這一切都令波索納洛失去許多選民的心。

另一方面，魯拉的支持者相信如果巴西恢復由工黨執政，左翼政府會基於社會主義幫助窮人擺脫貧困，為國家帶來民主與和平。

但魯拉因巴西國營石油公司（Petrobrás）貪瀆案「洗車行動」（Lava Jato）中涉及的受賄案洗錢與受賄罪名成立，2018年4月入獄，2019年11月獲釋。

「洗車行動」為一起以巴西國營石油公司為主的貪汙醜聞，許多政治人物及商界大佬涉案遭逮補，讓社會陷入反政府示威暴動及政治動盪。魯拉也因涉及此案被捕入獄。

儘管巴西聯邦最高法院2021年判決，因技術原因將魯拉在巴西石油公司貪瀆案的指控與定罪判刑作廢，法院並沒有宣判魯拉無罪，而是必須由巴西利亞聯邦特區聯邦法院分析，裁決定罪結果是否能獲得驗證。（編輯：韋樞）1111003