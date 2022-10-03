國民黨桃園市長參選人張善政日前在活動上頒發摸彩品引發賄選爭議，桃園市議員舒翠玲與舉辦活動的桃園市美麗人生發展協會理事長賈豫華等人，今天再辦提告鄭運鵬陣營意圖使人不當選記者會。鄭反嗆，所有都是媒體揭露選舉過程的質疑，國民黨完全不理解何謂第四權，也不是用轉嫁競爭對手方式就可改變事情本質。

鄭運鵬說，不太了解張及輔選團隊如何理解媒體與各界對他們選舉過程的所有質疑，其實包含5736萬元研究案及用張善政名義摸彩的腳踏車事件等，都是媒體揭露選舉過程的質疑。自己則是認為選舉事件只要當事人願意，公開誠懇說明，相信市民跟競爭者都願意相信，很遺撼研究案和摸彩事件國民黨都不願意正面面對，反而是推給自己，相信媒體揭露照片都很清楚，公開講清楚就好，是誰用張善政的名義或是誰受意，以他的名義抽腳踏車這件事和發紅包事情，跟檢察官清楚說明就好。鄭運鵬也說，包括他自己都是參選人，不能因為在選舉過程因不同政黨身分，就說是政治迫害。

鄭運鵬也說，對國民黨控告的動作覺得不可思議，會讓人覺得他們是不是心虛了，所以要用這種控告方式來轉移焦點。