中華經濟研究院發布9月台灣非製造業經理人指數（NMI）為52.2，已連續三個月擴張，但指數續下滑1.6至52.2。

中經院表示，NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。其中商業活動指數在7月大幅躍升10.2轉為擴張後，9月指數續跌2.6至51.8。新增訂單（新增簽約客戶或業務）指數7月躍升11.4轉為擴張後，指數持續停留在53。非製造業採購價格（營業成本）指數已連續22個月維持在60以上的上升（高於50）速度，在連續四個月上升速度趨緩後，本月又回升3.5至67.6。

存貨觀感已連續五個月過高（高於50即高於當前營運所需），指數續揚0.6至55.5。雖然商業活動與新增訂單由低基期下好轉，並已連續三個月擴張，但未來六個月展望仍回跌2.8至41.1。

中經院說明，八大產業中有四大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為零售業61.7、教育暨專業科學業60.6、住宿餐飲業60.2與營造暨不動產業56.1。至於批發業37.8與金融保險業49.7呈現緊縮。資訊暨通訊傳播業與運輸倉儲業均是持平的50。

八大產業中有六大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依緊縮速度為批發業24.5、金融保險業27.2、營造暨不動產業36.4、運輸倉儲業37、零售業43.3與資訊暨通訊傳播業47.1。教育暨專業科學業60與住宿餐飲業59.1，展望呈現擴張。