搶攻秋日啖蟹商機，台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」於10月3日至11月30日推出「金秋．蟹宴」秋蟹活動，主廚團隊嚴選肉質豐厚多汁的黃金蟹，以粵式手法細膩演繹大海珍味，精心設計芝麻香氣四溢的「炸蛋麻油黃金蟹」、鹹魚肉餅與蟹肉完美交融的「花雕肉餅蒸黃金蟹」，以及澎派豐盛的「花甲黃金蟹什菜煲」等三款秋日限定蟹饌，價格自2,580元起+10%，以舌尖感受秋蟹的豐潤旬味。

秋日進補首選的「炸蛋麻油黃金蟹」2,580元+10%，先以濃郁芝麻香氣的黑麻油煸炒薑片，接著加入黃金蟹、松阪豬肉、枸杞、米酒，以及特別用麻油輕炸至金黃酥香的「麻油炸荷包蛋」一同燜煮入味。充分吸附麻油湯底的肥腴蟹肉、豬肉片與炸蛋，滋補暖胃，溫暖滋味湧上心頭。選用鹹魚入饌的「花雕肉餅蒸黃金蟹」2,580元+10%，將豬絞肉加入鹹魚、荸薺及香菇，透過反覆拍打將空氣擠出，使肉餅更加飽滿厚實，輕添少許花雕酒增加風味，再與黃金蟹一同入鍋蒸炊，自然溢出的肉汁輕透出大海鹹香。

「花甲黃金蟹什菜煲」2,680元+10%，以雞骨、豚骨、草蝦殼及黑胡椒粒費心熬煮的湯底，輕啜一口，微辣的絕佳滋味令人舒暢，迷人的胡椒香氣輕躍舌尖。接著細細品嘗豐富海鮮與時蔬，包含肉質肥彈的黃金蟹肉、鮮嫩海瓜子、鴻喜菇、川耳及西芹等，適合與家人朋友一起大快朵頤，以味蕾體驗秋旬風情。