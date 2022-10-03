隨著防疫限制日漸鬆綁，外出用餐人口快速增加，台北六福萬怡酒店館內「敘日」全日餐廳以Glamping美食為概念，打造豪華營地渡假場景，並新推出「海陸燒烤饗宴」主題，自助餐檯端上焗烤鮮蠔、鹽烤香魚、戰斧豬排外，還有蝦蛄尾、草蝦、透抽、花蛤等綜合海鮮錫盒燒烤，主廚更準備各種烤串及調料，搭配出百種串燒組合，並有桌邊服務的鹽焗紐奧良香料鮭魚，以及柏克金啤酒暢飲，每人1,380元起+10%。同時加當天發票金額滿3,500元，即可抽獎一次，有機會獲得星空航空台北-澳門或台北-馬尼拉經濟艙雙人來回機票、住宿券、餐券等。

敘日「海陸燒烤饗宴」由詢問度最高的海鮮料理拉開序幕，將蝦蛄尾、草蝦、透抽、花蛤等綜合海鮮，以錫紙高溫燒烤方式，完整鎖住鮮甜海味，假日再加碼松露焗烤鮮蠔、鹽烤香魚、鮭魚卵手捲與磯煮鮑魚等美味料理，滿足一眾海鮮控的味蕾。現切肉品區則是提供鮮嫩多汁的美國燒烤牛排、甜辣交融的紐澳良風味燒烤豬肉，假日則提供美式燒烤豬肋排，也讓肉肉控大飽口福。

另一重頭戲為露營必吃的烤肉，主廚準備了照燒雞肉、13香雞肉、沙嗲牛肉、孜然羊肉、田都里烤雞肉、馬告胡椒豬肉等肉串，除可品嚐每款肉品燒烤後的天然原味，還可再搭配泰式海鮮醬、馬來西亞沙嗲醬、中華海鮮醬、台式蒜蓉沙茶醬、美式燻烤醬、日式照燒醬、韓式燒肉醬、椒麻辣豆瓣醬等各國口味的醬料，一次就能品嚐到多達百種風味的烤肉串，再來杯新台式代表「柏克金啤酒」，幸福歡愉的感覺就像杯內緩緩上升的啤酒泡泡，為城市燒烤饗宴畫下完美的句點。

【禁止酒駕，飲酒過量．有害健康】