立法院副院長蔡其昌與市議員王立任、楊典忠等，今天上午共同會勘清水區濱海橋改建工程。（陳世宗攝）

清水濱海橋改建今年9月29日竣工，預計今年底12月可通車。(陳世宗攝)

台中港區環港北路跨越清水大排，往東經三順路，銜接台17線、台61線的濱海橋，近50年橋齡結構老舊，混凝土剝落、耐震能力不足；經立法院副院長蔡其昌及市議會議長張清照等，爭取中央及地方共斥資2.2億元改建，於九月底完工。蔡其昌3日指出，未來將與高美溼地及高美5里整體規畫相結合，帶動地方觀光與經濟發展。

立法院副院長蔡其昌與市議員王立任、楊典忠等，今天上午共同會勘清水區濱海橋改建工程，並聽取營建署中區工程處隊長黃永興的簡報。

蔡其昌指出，因宜蘭南方澳斷橋事件後，政府全面檢測各橋梁；橋齡48年的濱海橋，因結構老舊且混凝土剝落、耐震能力不足，經港務公司檢測評估後，將該橋列入行政院列管「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年計畫」，並經內政部營建署納入109年度「生活圈道路交通系統建設計畫」內辦理改建。

黃永興說，濱海橋改建共斥資2.2億元，中央負擔91％共2億零20萬元，地方配合款9％1980萬元，去年4月14日開工，今年9月29日竣工，預計今年底12月可通車。橋寬由9M拓寬為25M，橋長由126M延長為138M；引道向西可銜街中一路、環港北路，往東接三順路、美堤街，並串聯人行道及自行車路網。

黃永興表示，清水濱海橋改建橋型特色，即加大跨度減少落墩數，降低河道阻水面積，密排梁可壓縮梁深，減少路面抬升，預鑄大梁施工品質易控制，無須施作基礎底板降低對環境的影響等。並連結海線各個景點，如高美溼地、梧棲漁港及三井outlet等，提供遊客更安全及舒適的道路品質。

蔡其昌強調，濱海橋串聯台中港區聯外道路，改善交通瓶頸段提升道路服務水準，未來如有機會當選市長，將與周邊高美溼地的景觀整體規畫相結合，包括周邊土地變更解編及運用，並與高美５里未來發展相融入，除彰顯台中海線特色外；並讓高美溼地名符其實成為亞洲各國旅客來台旅遊的首選。