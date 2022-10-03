如果做不成戀人，那麼，繼續做朋友也是可以的，在現實生活中，很多人會這麼想，但還是有不少人，連朋友都不要做了，退回到陌生人的位置，從今以後再無交集，《摘星工廠》運勢專欄指出天蠍座、金牛座、處女座如果不能在一起了，他們就會收回所有對你的好，從此消失，連朋友都無法當。

1.天蠍座

對愛情的態度，天蠍座一向很專注、很認真，一旦喜歡上一個人，會很愛很愛，好好呵護、好好疼愛，但如果不可能在一起了，個性分明的天蠍座，就從此不會再做朋友了，他們想要的是戀愛關係，那就只好退回到陌生人的位置，甚至有可能永遠不會再見面。

2.金牛座

固執，不懂得轉彎的金牛座，如果不能和對方在一起了，雖然會痛苦、會沮喪，但是他們不會勉強自己繼續跟對方做好朋友，他們不想把日子搞的太複雜，也不想折騰自己，如果繼續下去，他們只會覺得糾纏不清，所以最好的方式就是人生無交集，各自離去。

3.處女座

愛情中的處女座，主導慾望強大，管的多，希望對方只聽自己的不要有任何意見，很多事情都聚焦在兩人之間。若不能在一起了，他們便開始不會在意對方，默默地遠離對方。只有在彼此有關係的時候，處女座才會掏心掏肺的為你付出，當一切歸零時，對方不再佔據任何心思在你身上。