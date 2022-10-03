有粉專傳言，民眾黨主席、台北市長柯文哲，下令立委蔡壁如別再插手管新竹市長參選人高虹安的事，形容蔡壁如失寵，對此，柯文哲表示，不需要去回應每個網路上的消息；柯文哲也直言，幹嘛寫成這樣，好像黨內鬥爭，「想太多了啦」。

柯文哲說，事實是這樣，蔡壁如負責全台灣的選戰小組，有確定的戰區就切出去，新竹是歸高虹安自己管，剩下沒有的就蔡壁如負責，怎麼寫成這樣，好像黨內鬥爭，想太多了。