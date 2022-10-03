民進黨新北市長參選人林佳龍陣營借不到大型選舉場地，希望新北市長侯友宜高抬貴手。侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢今表示，林佳龍的心態好比要搭火車卻遲到的乘客，明明所有時刻表早就透明公開，林佳龍自己不準時，卻怪列車按時發動，甚至質疑別人為何可以準時上車，根本是「超級不聰明的用路人」，更是「千錯萬錯都是別人錯」的奧客心態。

吳亮賢說，林佳龍不檢討自己，反而亂扯很多大型造勢場地被一些「奇怪的小型活動」訂滿，這個說法是對於所有依時間、規定借用場地的社團、組織極大不尊重，「市民朋友只是比林佳龍先借用場地，就莫名被批評，拜託林佳龍潑髒水的舉動適可而止，不要牽扯無辜市民」。

吳亮賢也呼籲，林佳龍別忘了自己在三個月前，還不斷高喊想要選台北市，甚至多次說出不會選新北市，就算是其他綠營人士想預先幫林佳龍借場地，恐怕都是先以台北市為目標，「如果林佳龍真的借不到大型場地，最大禍首就是林佳龍自己前後不一的善變心態，這個部分，誰都幫不上忙」。