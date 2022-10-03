距離年底九合一選戰剩下不到兩個月，被視為藍綠政治板塊指標的台中市長選舉備受矚目，根據台灣指標民調3日公布的最新民調，現任國民黨籍台中市長盧秀燕的民調支持度為50.3%、民進黨提名的立法院副院長蔡其昌民調為20.1%、無黨籍陳美妃1.9%

此次台灣指標民調進行「台中市長選舉及施政議題調查」，針對全台中29區年滿20歲之民眾，以電話訪問完成1070份有效樣本，信賴水準在95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%，民調時間111年9月22日至26日，民調進行時間在縣市長完成參選登記後三週，各個陣營輔選行程緊鑼密鼓之際，民調結果對台中市長選戰具有一定參考價值。

最新民調選戰部分，台中市長選舉確定由現任市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌及無黨籍陳美妃競選，目前民調支持度為盧秀燕50.3%、蔡其昌20.1%、陳美妃1.9%，盧秀燕大幅領先蔡其昌超過3成支持度。交叉分析顯示，在盧秀燕與蔡其昌、陳美妃三人競選情況下，各類屬受訪台中市民均支持盧秀燕的比率相對較高，在女性選民中拿下超過五成的支持度。值得注意的是，正副總統蔡英文和賴清德屢屢南下力挺蔡其昌，但顯然對於盧秀燕的支持度都毫髮無傷。

施政滿意度部分，台中市長盧秀燕就任三年多來的施政表現，台中市民有70.5%表示滿意，26.2%表示不滿意；市民的信任度也高達69.9%，僅21.3%市民表示不信任，相較2022年5月的民調，滿意度及信任度兩項調查數據均走揚，值得關注是盧秀燕在甲安埔、清沙梧、烏大龍、后豐、潭雅神等原台中縣地區，施政滿意度與市民信任度都達到六至八成的好成績。

在選情逐漸加溫之際，盧秀燕支持度在清沙梧、烏大龍、潭雅神、西屯、東南區皆破五成，中西區破六成，北區及南屯區甚至突破七成。對比蔡其昌僅在后豐地區拿下42.8%支持度，其餘選區支持度約2成，且蔡其昌在其立委本命選區甲安埔僅拿下18.5％支持度，顯示民進黨接連安排大咖為蔡其昌站台助陣未發揮明顯效果。

而針對選戰期間「母雞帶小雞」已成各黨競選趨勢，調查詢問台中市民「誰比較能發揮母雞效應？」，結果顯示45.7%民眾認為盧秀燕有助拉抬議員候選人選情，14.1%選擇蔡其昌。盧秀燕的母雞外溢效應甚至擴及外縣市，議員候選人們南北匯集至台中。挑戰者蔡其昌也來勢洶洶，選戰倒數，雙方陣營拚場較勁、互別苗頭，不只比人氣、也比體力和耐力。