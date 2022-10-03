據了解，騰訊今年投資多家外國遊戲工作室，包括法國最大的遊戲開發商育碧（Ubisoft Entertainment）與《艾爾登法環》的開發商FromSoftware。也有媒體引述4位知情人士指出，騰訊正在大舉收購海外遊戲公司的大部分股權或控股權，尤其注重歐洲遊戲公司，主要涉及元宇宙領域。

而先前騰訊傾向於購買小部分股權來投資海外公司，現在更傾向於全盤收購。消息人士表示，騰訊選擇收購多數股權，將意味在這些公司中擁有更大的話語權，有助於保護其遊戲智慧財產權。而包含如微軟、Sony、亞馬遜等其他科技巨頭也正在爭奪遊戲資產和相關智慧財產權。

據華爾街見聞報導，騰訊目前是世界上收入最高的遊戲公司。已投資超過800家遊戲公司，目前全資擁有的開發商包括Funcom、拳頭、Sumo、Turtle Rock、Digital Extremes 和Splas等。

騰訊遊戲先前也曾表態，最終目標是海內外收入各占一半。今年第2季騰訊遊戲收入為425億元（人民幣，下同）。其中本土市場收入為318億元；國際市場107億元，占比約25％。