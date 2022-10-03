中市府交通局3日上午於大肚區順安宮舉辦「小黃公車＋7線，幸福台中無限」記者會，宣布開通路線，邀請鄉親前來了解。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕表示，小黃公車是市府送給偏鄉民眾小而美的貼心巴士。（潘虹恩攝）

交通局長葉昭甫表示，相當高興小黃公車新闢7條路線今日上線，未來會持續做滾動式調整。（潘虹恩攝）

台中市小黃公車再添新路線！中市府交通局3日上午於大肚區順安宮舉辦「小黃公車＋7線，幸福台中無限」記者會，宣布開通路線，邀請在地鄉親前來了解；台中市長盧秀燕表示，今年再添7條小黃公車路線，已覆蓋台中21個行政區，盼解決偏鄉民眾外出不便的困擾。

盧秀燕指出，小黃公車是市府最受歡迎的交通政策，她剛就任時全台中僅2條，現已增加至22條，在台中原縣區21個區內、139個里內行駛；更表示，小黃公車是用計程車替代公車，但比計程車利多，不但免費還且路線上隨招隨停，不用在單一站牌等待，若超過4人要搭乘，還能在前一天使用電話預約，讓計程車公司調度相應的車輛。

台中市交通局長葉昭甫表示，相當高興小黃公車新闢7條路線今日上線。當初推動小黃公車是發現偏鄉地區公共運輸資源不足，但考量到道路、環境條件及搭乘人數，公車很難進駐，因此與計程車業者合作，並同步了解不同區域民眾的搭乘屬性做規劃，未來會持續做滾動式調整。

交通局指出，今年新增7條小黃公車路線，深入石岡、后里、外埔、梧棲、大肚、大雅等地區，包括黃16路福興永豐線、黃17路中興嶺石岡線、黃18路后里四塊厝線、黃19路口庄水美線、黃20路梧棲沙鹿線、黃21路王田營埔線、黃22路舊庄員林線，3日起以預約方式提供民眾免費搭乘的服務。

交通局提醒民眾，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求；相關資訊可參考交通局網頁 (https://is.gd/CLGCQ)。