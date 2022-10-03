前大聯盟球星、不死鳥郭泓志自職棒退休後，除了在《全明星運動會》第四季表現亮眼，親自經營的Youtube頻道《郭董懂不懂》靠分享生活點滴，突破千萬的驚人觀看次數。近日他上傳結婚紀念日的影片，愛妻呂宜靜難得入鏡，不少人被她充滿少女感的外貌驚豔，除了直喊看不出是位三寶媽，更一頓猛誇：「PR99」。

郭泓志在本月1日放上與妻子呂宜靜的結婚紀念日影片，內容為他帶著妻兒一起上餐廳慶祝。用餐時，郭泓志放膽詢問愛妻意見，可否換一台吉普車當生日禮物，豈料一旁的寶貝女兒，立刻跳出來幫媽媽拒絕，一家人和樂融融的場面，讓見到影片的粉絲們頗感有趣。

郭泓志鼓勵勇氣問老婆可否換一台吉普車被拒絕。(圖/郭泓志 Youtube)

郭泓志一家人鬥嘴的場面超級逗趣。(圖/郭泓志 Youtube)

有網友看完影片後到PTT以「郭泓志老婆很漂亮耶PR99了吧」發文，他表示郭哥退休後很專注在基層棒球，以及擔任《全明星運動會》的領隊，卻鮮少看見他老婆入鏡，一看影片還以為是哪個剛畢業的大學生，感覺非常年輕，顏值勝過好幾個明星藝人，「好像還生三個，以台灣女生來說，根本PR 99了吧」

郭泓志的老婆顏值被誇是PR99的美女。(圖/郭泓志 Youtube)

底下網友也是一頓猛讚：「台灣最頂的運動會搭美女剛好而已」、「生3個還有少女感很強了啦」、「PR99這等級大概要28歲的林志玲或18歲子瑜」、「他們好像高中就在一起」、「生過小孩保持著很頂了」而事實上，郭泓志在公視節目曾提及，他與老婆高中就認識了，同時開玩笑說追求老婆，比進大聯盟還要困難。