詐騙集團去年向紀姓民眾謊稱其健保卡將被鎖卡停用，派16歲少年當車手取款騙走135萬元，紀提告向少年及其父親連帶求償，父親辯稱兒子不懂事被揪去當車手，且才分得5000元，台北地方法院認定父子須連帶負賠償責任，判賠135萬元。可上訴。

紀提告主張，詐欺集團成員去年12月2日上午11點多，先後撥打電話向其佯稱健保卡將被鎖卡停用，紀因涉有竊盜案件，不法贓款匯入其銀行帳戶，檢察官命其需提領帳戶內款項給公證處人員作為資金財產公證，自己因而受騙依指示提款。

詐欺集團隨後指派少年作為取款車手，假扮為政府官員「王先生」，在當天下午4點多，前往自動櫃員機旁向紀收取135萬元，紀驚覺受騙，報警處理，少年被逮後遭移送少年法庭調查審理後，少年遭裁定保護管束，同時命為勞動服務之處分。紀提告求償。

少年及其父親辯稱， 有去拿這條錢，少年法庭也有承認，但少年沒有拿到那麼多，只有分到5000元，少年也不懂，被朋友揪去作車手，少年已經找到工作，穩定工作中，也有向法院定期報到。

台北地院審理後認為，少年行為時已16歲，且可出面假冒公務員取款135萬元之鉅款，自屬行為時有識別能力，應與少年父親負連帶損害賠償責任，判賠135萬元。