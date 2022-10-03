員警前來，赫然發現婆婆手機通訊軟體裏有一名暱稱「Captain William」的男子不斷以「愛人、甜蜜同居」等蜜糖攻勢哄騙。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

87歲婦遭蜜糖攻勢詐財 子女用這招完勝假機長

粉紅泡泡夢不是少女限定，台中北區87歲的張姓婆婆到銀行欲解除50萬元的定存，行員警覺有詐，通知員警前來，赫然發現婆婆手機通訊軟體裏有一名暱稱「Captain William」的男子不斷以「愛人、甜蜜同居」等蜜糖攻勢哄騙，加上其子女已向法院聲請對其財產輔助之宣告，在員警苦口婆心勸說下，張婦只好悻悻然離去。

年近九旬的張婦，近年寂寞芳心屢被網路情人撩撥，老本數次被詐，其子女於是向法院申請對其財產輔助之宣告，意即她要轉匯或提領戶頭財產，必須要有子女同意；日前她在看護陪同下又到北區一家合庫分行要解除50萬元定存，由於行員知悉張婦情況，一方面連絡張婦子女，一方面也請警方協助勸阻。

轄區第二分局文正派出所警員陳冠宇、劉美秀及實習生林穎志趕赴現場後，接獲轄內合庫銀行來電報案「疑似有人遭到詐騙」，立即趕赴現場查處，對於解除定存，張婦忽而表示，提款是為了打淡身上斑點，忽而又說，生活費不夠或是為了便利將存款移至同一銀行說詞反覆。

後來還是在男員警細心勸導下，讓他查看她的手機，訝然發現，張婦對話紀錄有一名暱稱「Captain William」的男子不斷以「愛人、甜蜜同居」等蜜糖攻勢哄騙，確認又是一場假交友真詐騙「退休機師」騙局。

據悉，張婦因其精神狀態不佳，先前已有數次遭詐騙而損失金錢經歷，其兒女為防老母老本被『詐』乾，已向法院聲請對其為輔助之宣告，這次員警也直接向老婦兒女確認其金錢使用狀況，女兒一再表示，不能讓媽媽解除定存，並再叮嚀陪伴在旁的外籍看護，若再遇此狀況，務必通知老婦兒女或是警方，避免她屢屢受騙。