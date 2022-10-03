國內10月中即將迎來邊境大解封，國民黨團今召開記者會強調，基層醫療診所在面對新冠和流感雙重夾擊下，亟需要政府採購二合一快篩試劑的呼聲，正確診斷、正確給藥，才能降低誤判風，並呼籲民進黨政府應超前部署，而不是打擊在野黨，不顧國人健康。

國民黨副秘書長李彥秀表示，澳洲已有22萬例流感新增病例，WHO也提出相關警告，因此，國民黨要提早提醒民進黨政府，今年流感可能大反撲，針對小朋友和65歲以上的老人可能因新冠加上Ａ型流感變成中重症。

李彥秀指出，現在民進黨政府拿著假數據，告訴國人防疫走到最後一哩路，事實上防疫是永無止盡的戰鬥，民進黨政府腦袋只有選舉，心中只有作秀，要爭取大位就落跑選市長，2年多來的防疫就是被這群政客搞壞。

李彥秀表示，防疫絕對不是最後一哩路，政府盡速採購二合一快篩試劑，目前國際上有4大藥廠已經推出相關試劑，並且擴大、放寬清冠一號使用對象，輕重症分流作業SOP制定，請民進黨政府不要只花心思在選舉上、對付、打擊在野黨，應該全力關注人民生命健康安全。

書記長李德維表示，面對來洶洶的流感，蔡政府是否準備好能夠同時檢測、分辨出新冠或是流感的二合一快篩試劑？現在進入醫療院所都要先快篩，若不是感染新冠，而是流感呢？若篩查不是新冠而延誤發燒病患治療，恐為omicron出現5‰超高死亡率的原因。

李德維強調，立法院通過8400億元防疫特別預算，但蔡政府真正用在防疫相關藥物和診治費用區區可數，呼籲衛福部、中央疫情指中心，國內新冠治療藥物採購量有限，希望政府體諒民眾的救命需求，不要雨天收傘。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，新冠肺炎和流感症狀差別沒有很大，如何早期診斷治療才是王道，二合一快篩試劑十分重要，千萬不要因為雙重侵襲下，讓台灣醫療量能再次出現危機。