據香港《經濟日報》報導，大陸十一國慶黃金周是全年的消費高峰，作為指標之一的電影票房，昨天（2日）晚間突破了6億元（人民幣，下同），但仔細看，似乎還不如去年單日的成績。

大陸電影票房數據分析平台「貓眼專業版」公布，截至2日22時20分，大陸國慶新片總票房（含點映及預售）成功突破上述數字。其中，講述中國外交官在海外協助撤僑，拯救同胞的主旋律電影《萬里歸途》一枝獨秀，票房逾4億元，其次是正能量電影《平凡英雄》、《鋼鐵意志》，但與前者相比，尾數還少了一個零。

2019年至2021年的大陸國慶檔電影，分別創下44.66億元、39.67億元及43.87億元的佳績，除開計算，單日票房基本都在5億元至6億元之間。陸媒指，受到新冠疫情波動和新片供應不足等影響，今年票房與去年同期相比落差不少，首日觀影人次就下跌了逾50％，今年大陸國慶檔總票房恐難超越去年同期。