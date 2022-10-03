台南市爭取教育部「公立高級中等以下校舍耐震能力改善計畫」，協助各校改善校舍耐震能力，至今已辦理286棟校舍補強工程及61棟校舍重建，改善總經費50億4000萬餘元。市府教育局3日表示，補強工程預計今年底之前全數完成，重建工程預計2023年底全數完工。

市長黃偉哲表示，台灣位於地震帶，提升校舍耐震能力更顯重要，市府積極爭取經費並執行「國中小校舍耐震補強」計畫有成，在校舍耐震補強工程方面，總計執行16億2000萬餘元；在校舍重建經費方面，也有高達34億2000萬餘元，希望藉由校舍補強及重建，展現強化校園安全的決心。

市府教育局長鄭新輝也說，校舍是學生在校園中活動時間最長的地點，透過校舍耐震補強與重建，希望讓教育空間資源重新活化再利用，提供師生健康安全的活動場域，營造健康安全的校園環境。

省躬國小校長謝辰育指出，該校於2022年完成「北棟校舍」補強工程，工法採擴大柱斷面補強方式施作，在原有柱的四周植入鋼筋，並澆置混凝土以增加原柱尺寸，以提升耐震能力；同時，還採用擴柱補強方式，提升水平及垂直兩方向的耐震能力，並修繕老舊斑駁外觀。目前校方已將補強後的校舍規畫為專科教室，並充分使用各項教學資源，提升教學品質。

太康國小校長魏稚恩強調，該校於2020年完成校舍重建，校舍基地結合自然環境，以「太康綠隧森林小學」的意象，賦予校舍多元機能，同時掌握在地微氣候，以「與環境共享」的理念，將太康綠色隧道巧妙融合，設計串連整體周邊綠帶，豐富校園生態，營造多功能的友善環境。