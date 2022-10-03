俄羅斯副總理Alexander Novak在周日表示，修復在近海受損的北溪天然氣管線基礎設施，在技術上是可行的。

在上周，北溪一號和二號在波羅地海靠近丹麥和瑞典的海域，被發現有四處地方洩氣，當時由於天然氣的氣壓的顯著降低，導致工作人員進一步偵查到多處地方遭到破壞。

副總理說，「以前從未發生過此類事件。當然，在技術上恢復基礎設施的可能性是存在的，這需要時間和適當的資金。我相信會找到合適的可能性」。

丹麥能源局在周日表示，北溪公司已經告知丹麥，北溪一號已經達到穩定的氣壓，顯示上一次的洩漏事件造成的資源流失，目前已經停止。

北溪公司在上周六說，北溪二號管線已不再外洩天然氣。這條二號管線雖然沒有正式營運和輸出到歐洲，但管線內部充滿天然氣。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在上周五說，美國及其西方盟友應該為此事件負責。但是白宮否認此一指控。

副總理Novak又說，美國、烏克蘭和波蘭反對北溪管線的建設，這些表態反對的人希望去阻止管線的營運。

北溪一號管線此前已經被俄羅斯暫時關閉，但是現在遭破壞之後無法輕易地重啟營運。而新的北溪二號管道在2021年9月建成之後，至今尚未投入商業運營。

此外俄羅斯天然氣工業(Gazprom)也在周日指出，在陸地管線方面，俄羅斯經由烏克蘭輸往歐洲的天然氣管線，目前供應正常。