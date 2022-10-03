【旅奇傳媒/編輯部整理】雙十國慶、藝起出門走走！宜蘭傳藝園區特別推出「傳藝慶雙十」活動，除了10月10日國慶寶寶當天可免費入園，名字有「雙、十、國、慶」任一字的遊客，只要憑身分證或相關證明文件，整個十月都可享普通門票買一送一的限購優惠，民眾可把握機會邀請名字有這四字的親朋好友，相揪同遊宜蘭傳藝，一起留下美好的十月回憶！

▲融合舞蹈、馬戲、火舞的《紅磚牆縫裡的「ㄐㄧˋ ㄧˋ」》演出，10月10日至10月31日於宜蘭傳藝園區登場。 圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

全聯善美的文化藝術基金會表示，宜蘭傳藝園區在十月份不僅有歡慶雙十的優惠活動，展演節目更是精彩豐富，包含10月1日至10月10日由國立傳統藝術中心主辦的的2022亞太傳統藝術節，有65場演出、20場工藝創作示範與20場工藝手作體驗；國慶連假還有為期三天的「賀壽打鐵日 (Birthday Party)」市集。此外，10月10日至10月31日還有「狂夢藝術」帶來沉浸式互動演出《紅磚牆縫裡的「ㄐㄧˋ ㄧˋ」》，融合舞蹈、馬戲、火舞，打破舞臺上下的界線，邀請民眾隨演出者走入園區的建築巷弄，挖掘傳統記憶與技藝，邊欣賞演出、同時感受園區獨特的氛圍，是非常值得一探的體驗。

「狂夢藝術」團隊擁有豐富國內外公共藝術節表演經歷，擅長搭配魔術、當代舞蹈、雜耍特技等新馬戲元素相互融合，孕育出獨樹一格、朝氣蓬勃的藝術能量，以「身為臺灣人，我們能夠為臺灣做些什麼？」的信念，嘗試結合本土文化與表演藝術，展現濃濃臺灣味的創作劇目。

▲《紅磚牆縫裡的「ㄐㄧˋ ㄧˋ」》透過移動的演出形式，將觀者帶入故事中，藉由不同視角和體驗，與觀眾一同完成專屬宜蘭傳藝的現地作品。 圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

此次，他們特別以宜蘭傳藝園區文昌祠、黃舉人宅、廣孝堂等具歷史意義的場域以及三街，與表演藝術、民俗文化交錯對話，讓歷史脈絡與當今生活脈動重新產生連結，並透過移動的演出形式，淡化舞蹈、馬戲、戲劇以及觀眾和表演者間的邊界，嘗試將觀者帶入故事中，藉由不同視角和體驗，與觀眾一同完成專屬宜蘭傳藝的現地作品《紅磚牆縫裡的「ㄐㄧˋ ㄧˋ」》。

《紅磚牆縫裡的「ㄐㄧˋ ㄧˋ」》演出日期為10月10日至10月31日，每日13:00、16:00於園區中央廣場為起點，帶來30分鐘的精彩呈現；而「賀壽打鐵日 (Birthday Party)」市集，則於10月8日至10月10日搭配雙十國慶及亞太傳統藝術節20週年，營造慶生同歡的生日派對氛圍，將邀請異國手工藝、派對必備的生日小物，邀請大家一起來場熱鬧的生日派對！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）