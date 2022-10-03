【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年國慶晚會將於10月9日晚間17時30分起在桃園陽光劇場（桃園機場捷運A17領航站旁）舉行，民眾可自由入場，歡迎搭乘桃園機場捷運前往會場共慶雙十。

▲國慶晚會除了有管弦樂悠揚樂音，也匯集原住民舞蹈與諸多表演藝人齊力演出。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

本次晚會由桃園在地龍潭愛樂管弦樂團悠揚樂聲喜迎民眾入場，緊接著由桃園在地原林藝術舞集帶來充滿活力的原住民族舞蹈為晚會開場，中場並由僑胞歌唱大賽冠軍的僑胞合唱團帶來動人歌聲。

▲表演嘉賓：金曲歌手許富凱、保庇天后王彩樺。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

在藝人表演部分，今年邀請到最美歐巴桑陳美鳳、保庇天后王彩樺、人氣偶像陳芳語、樂天女孩、嘻哈天團「玖壹壹」及金曲歌手許富凱、舒米恩、黃宇寒等，用音樂凝聚力量，並融合客家文化、原住民族文化、閩南文化、新住民文化元素，象徵在台灣這座小島上，你我不分族群，都須共同攜手向前、保衛家園。

▲2022國慶晚會定調「守土衛國‧你我同行」。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

2022「守土衛國‧你我同行」國慶晚會在桃園，將於10月9日16時30分起開放民眾自由入場，進場即可獲得國慶限量紀念加油棒；憑桃園市民卡還可參加抽獎活動，最大獎為YAMAHA EC-05電動車1台，其他獎項包括由華航提供6張台日不限航點經濟艙機票（限華航自營航班）、華信航空臺北-澎湖或金門來回機票6張、微電腦壓力鍋、水氧機等。

現場還有2,000張樂天桃猿10月10日主場外野球票要免費贈送給入場民眾，送完為止，邀請大家一起來桃園看棒球、迎國慶。 活動當日桃園陽光劇場周邊道路（領航北路四段、大成路二段、大豐四街）將進行交通管制，一般車輛禁止進入，請參加民眾多利用大眾運輸（包含高鐵快捷、市區公車及免費市民公車）前往桃園高鐵站，再轉乘桃園機場捷運至A17領航站後前往會場；自行駕車者請將車輛停放於桃園高鐵站前廣場臨時停車場後，轉搭免費接駁車前往會場。（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）