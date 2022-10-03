兩個月前網傳故宮從70萬件的文物，挑選9萬件國寶轉移到美國、日本尋求保護，當下故宮也已發出聲明絕無此事，但怎麼會有這樣的消息傳出？對此，今（3）日故宮院長吳密察今日到立法院教育文化委員會進行業務報告並備詢時，特別還原接受CNN記者專訪的過程，說明「9萬件國寶遷移之說」出現的原因。

吳密察表示，當時記者詢問他關於戰爭時文物的安全問題，他的回答是「我們會徵詢專家給我們意見」，記者追問「如果萬一真的發生緊急狀態，你會怎麼做？」吳密察答道：「第一是會找懂得戰爭的專家，第二是會保護自己的文物。」

記者再問吳密察：「文物有這麼多，要怎麼做？」吳密察回答：「我會根據我們世界博物館慣例，認定什麼是一百件、一萬件重要文物。」記者又問：「萬一最不得已時會怎麼做？」當時吳密察說：「至少會確定9萬件藝術品的安全。」

吳密察表示，當時記者記得這個9萬件的數字，而他當時也已經說明，9萬件的數字是因為在故宮69萬件藏品裡，60萬件是書籍類的資料，9萬件是藝術品。至於關於戰時的文物安排，吳密察也表示，沒有考慮移動文物，也沒有9萬件要移到日本或美國的計畫。