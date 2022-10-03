重陽節將至，國民黨新北市議員邱烽堯、劉美芳、廖先翔今新北市議會舉行「新北老大人 生活五告讚」記者會，提出五大項政策訴求，包括升級長者公費肺炎鏈球菌疫苗、建立長新冠照護追蹤機制、爭取長者照護津貼、建立銀髮專業人才庫及推廣各區高齡肌力、體適能運動課程等五大政見，爭取推動更多長者友善政策。

邱烽堯表示，新北各區已開始施打流感和肺炎鏈球菌疫苗，今年度因疫情嚴重，長者疫苗施打率有提升，建議後疫情時代升級長者公費肺炎鏈球菌疫苗，提供長者13價結合型疫苗，提高疫苗保護力，降低長者染疫的重症與死亡率。

邱烽堯說，新北市民眾染疫比例為全台之最，有10-20％確診者會有長新冠症狀，建議政府應在後疫期時代建立長新冠照護追蹤機制，近兩年疫情居家時間長，未來透過推廣各區高齡肌力、體適能運動課程，鼓勵長輩外出活動訓練肌力，回歸社交生活，藉由運動增強身體的免疫力。

劉美芳則指出，因應少子化趨勢，政府應該幫助長者安心養老，新北市老年人口占17.26高達了66.1萬人，新北市人口數是台北市的近兩倍，市府預算僅比台北市多一百多億，增加發放長者照護津貼，讓有長照需求的長輩獲得更好的照護，她也建議政府建立銀髮專業人才庫，如同電影「高年級實習生」讓長者將經驗分享傳承給年輕人，除幫助企業及商家媒合所需人才，也可以協助長輩建立退休後的第二生活重心。

廖先翔表示，肺炎長年穩居我國主要死因前三名，13價的肺炎疫苗保護力保護效力較長，如果長者在60幾歲施打可以持續到七十幾歲，爭取更好的公費肺炎鏈球菌疫苗，為長者增強肺部保護力，降低肺炎死亡率。

廖先翔說，為提供長者更全面因應新冠疫情的健康生活，除新北市設立長新冠計畫的醫院12家，希望市府和地方醫療院所共同合作，建立長新冠照護追蹤機制；時代改變現在65歲以上或退休的長者，都是寶貴的人才庫，以金山、萬里來說長輩是文化傳承很好的深度旅遊的人才，如果能夠投入地方觀光活動或文化推廣，都是很重要的人力，讓中高年齡者的穩定度和職場經驗成為優勢，期望銀髮族朋友不用自我設限，「退而不休」發掘人生新舞台。